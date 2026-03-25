Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області може бути впроваджене після аналізу отриманих звернень і погодження розрахунків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області обговорюють у місті Охтирка після пропозицій щодо перегляду вартості водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Про намір змінити розцінки повідомили на офіційних сайтах міської ради та підприємства, яке надає відповідні послуги.

Ініціатором перегляду виступило ТОВ «Водоторгприлад». Компанія подала до Охтирської міської ради документи з розрахунками нових тарифів для 2026 року.

Згідно з поданими матеріалами, пропонується встановити плату за централізоване водопостачання на рівні 47,63 гривні за кубометр із ПДВ.

Окремо дочірнє підприємство «Водоочистка» звернулося з пропозицією переглянути тариф на водовідведення. Запропонована ставка становить 60,23 гривні за кубометр із податком на додану вартість.

Мешканці можуть надсилати зауваження або пропозиції щодо змін. Прийом звернень триває сім календарних днів від моменту оприлюднення інформації.

Подати заяву можна особисто за адресою: місто Охтирка, вулиця Ярославського, 15, або на електронну пошту підприємства. Після завершення обговорення органи розглянуть пропозиції та ухвалять остаточне рішення.

У разі затвердження нових тарифів вони вплинуть на щомісячні витрати домогосподарств, тому остаточне рішення ухвалюватимуть після врахування всіх пропозицій мешканців.

Уважне планування бюджету та контроль за споживанням води допоможуть сім’ям уникнути непередбачених фінансових навантажень.

