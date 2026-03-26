Головне управління Пенсійного фонду України попереджає, що втрата пенсії для мешканців Сумської області може стати реальною з 1 квітня 2026 року, якщо громадяни не підтвердять, що не отримують виплати від органів пенсійного забезпечення російської федерації, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Наразі кошти надходять на рахунки, проте це тимчасовий режим, який діятиме лише до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів №126 від 3 лютого 2026 року зобов’язує пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію у 2025 році, підтвердити відсутність виплат від РФ для подальшого отримання пенсії.

Щоб зберегти право на виплати, можна скористатися кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду у розділі «Дистанційне інформування», відмітивши пункт про відсутність виплат від РФ. Під час відеозв’язку — відповісти на запитання фахівця під час ідентифікації; інформація буде зафіксована у рішенні про встановлення особи. У сервісному центрі — при поданні заяви на призначення, перерахунок або продовження пенсії проставити відповідну позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне підтвердження допомагає уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Сумської області з 1 квітня. До кінця року всім пенсіонерам також потрібно пройти чергову фізичну ідентифікацію, щоб забезпечити безперервне нарахування коштів.

Мешканцям радять перевіряти повідомлення на порталі та показники особистих кабінетів, оновлювати дані вчасно та планувати візити до сервісних центрів, щоб уникнути перерв у виплатах.

