У Черкаській області 30 травня продовжать діяти графіки відключення світла, які не скасовуються у зв’язку з виконанням енергетиками планових технічних робіт, повідомляє Politeka.net.

Фахівці енергетичної галузі зазначають, що запроваджені графіки відключення світла у Черкаській області на 30 травня пов’язані з проведенням регламентних та ремонтних заходів на об’єктах електромережі.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах та пояснили, що такі роботи виконуються поетапно і є частиною системного обслуговування енергетичної інфраструктури, метою якого є підвищення надійності електропостачання та забезпечення його стабільної роботи в довгостроковій перспективі.

З 8 до 17 години не буде світла в населеному пункті Вільшана. Такі тривалі знеструмлення чекають жителів будинків, що знаходяться на вулицях:

Вільшанська 10, 11, 12, 13, 22а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Т. Шевченка 204, 206, 208, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 258

Л. Українки 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75.

30.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години триватимуть відключення світла в селі Сушки. Такі обмеження носять плановий характер через важливі роботи в енергосистемі регіону. Світло зникне за наступними адресами:

700-р. Черкас — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32

Усілова — 20, 24, 26, 31, 32, 33, 37, 41, 43, 45, 46/а, 48, 50, 52

Ветеранів війни — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 18, 28, 35, 39

Я. Киктя — 7, 9, 13, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Героїв Дніпра — 18, 20.

