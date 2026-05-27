Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується у кількох основних категоріях харчового кошика, зокрема в м’ясному та молочному сегментах, де за місяць помітні як різкі, так і помірні зміни, повідомляє Politeka.

Найбільший приріст спостерігається у преміальних м’ясних виробах. Буженина «Ятрань» (1 кг) у середньому коштує 757,08 грн, тоді як у квітні показник становив 696,58 грн. Різниця за місяць — +30,71 грн. У торговельних мережах ціновий діапазон коливається від 699,00 до 815,40 грн.

Схожа динаміка зберігається і в інших м’ясних позиціях. Куряче філе «Наша Ряба» (1 кг) досягло 288,17 грн проти 267,69 грн раніше. Зростання склало 23,33 грн, а розбіжність між магазинами — від 269,00 до 326,50 грн.

Ковбаски «Алан мисливські» (1 кг) утримуються на рівні 758,24 грн. У різних мережах вартість варіюється від 648,00 до 899,00 грн. За місяць додалося 24,53 грн, що також відображає загальне посилення цінового тиску.

Сегмент свинини виглядає стабільніше. Грудинка (1 кг) коштує в середньому 209,97 грн при коливанні 199–229 грн. Місячне підвищення становить лише 1,04 грн.

Молочна продукція демонструє більш стримані зміни. Маргарин «Олком» 72,5% (200 г) коштує 42,70 грн, що лише на 1,50 грн вище за квітневий рівень. Різниця між магазинами мінімальна — 42,49–42,90 грн.

Сметана «Простонаше» 20% (340 г) подорожчала до 71,00 грн. Порівняно з попереднім місяцем це +12,33 грн. У торгових точках ціна коливається від 64,00 до 74,50 грн.

У цілому подорожчання продуктів у Дніпропетровській області охоплює одразу кілька груп товарів, проте темпи залишаються нерівномірними залежно від категорії та бренду.

Аналітичні дані свідчать: найвідчутніше зростання припадає на м’ясо, тоді як молочні позиції змінюються повільніше, формуючи більш стабільну частину споживчого кошика.

Джерело: Мінфін

