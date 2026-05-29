Новий графік руху транспорту у Дніпрі розпочав діяти з 25 травня через оновлення трамвайних колій та систем зливової каналізації, повідомляє Politeka.

У зв'язку з новим графіком руху транспорту у Дніпрі, міська влада закликає пасажирів заздалегідь планувати свої щоденні поїздки.

Корективи у роботі комунального та приватного транспорту впроваджують поетапно для зниження навантаження на автошляхи.

Як зазначили на офіційному сайті міської ради, перший етап масштабної реконструкції стартував на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців.

На цій ділянці фахівці проводять капітальний ремонт трамвайної колії. Через це повністю зупинили курсування трамвайного маршруту №16.

Автобуси №18, №55 та №151А відтепер здійснюють об’їзд ділянки через вулицю Краснопільську. Зміни торкнулися і кінцевих зупинок.

Для автобуса №85 її тимчасово перенесли до будівлі на вулиці Чорних Запорожців, 2А, неподалік від відділення компанії Нова пошта.

Автобусний маршрут №136А також висаджує пасажирів на новій локації. На період ремонту кінцеву зупинку перемістили з вулиці Інженерної на проспект Богдана Хмельницького, 123.

Паралельно у місті тривають роботи на мережі зливової каналізації. Через це комунальники повністю перекрили проїжджу частину на вулиці Князя Володимира Великого.

З цієї причини тролейбусні маршрути №2 та №12 об’єднали у єдиний тимчасовий маршрут. Кілька інших популярних рейсів змушені курсувати за скороченою схемою.

Тролейбуси №7, №14, №17, №20 та автобус №38 доїжджають лише до вулиці Князя Володимира Великого. Кінцевою точкою для них визначили Мост-Сіті центр.

Кінцеві зупинки автобусних маршрутів №23, №57А та №88 перенесли на площу Успенську.

Пасажирам автобуса №120 слід звернути увагу, що його кінцева зупинка тепер знаходиться на вулиці Володимира Мономаха, поруч із зупинкою автобуса №121.

Тож місцевим мешканям радять враховувати новий графік руху транспорту в Дніпрі.

