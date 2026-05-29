Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменения стоимости мясных и молочных товаров, где рынок демонстрирует разную скорость ценовых колебаний в пределах одного месяца, пишет Politeka.net.

В сегменте мясной продукции буженина Ятрань удерживает средний уровень 757,08. По сравнению с апрельским показателем 696,58 зафиксирован заметный рост. За месяц цена проходила несколько этапов коррекции, что отражает нестабильность закупочной стоимости сырья и влияние логистических затрат.

Маргарин «Олком» 72,5% имеет средний показатель 42,70 по сравнению с 39,83 в предыдущем периоде. Изменения остаются умеренными, однако постепенное повышение свидетельствует о корректировке цен в категории жиров и продуктов ежедневного потребления.

Сметана «Простонаше» 20% демонстрирует более выраженную динамику: текущий средний уровень составляет 64,20, в то время как месяцем ранее фиксировался показатель 63,33. Колебания в течение периода были неравномерными, с кратковременными пиками и понижениями в зависимости от торговой сети.

В таком контексте подорожание продуктов в Днепропетровской области. отражает общую тенденцию постепенного роста стоимости в потребительской корзине, где каждая категория реагирует на рыночные факторы по-разному.

Наиболее чувствительной к изменениям остается мясная группа, в то время как молочные позиции демонстрируют более сдержанную динамику. Общий тренд формируется под влиянием себестоимости производства, логистики и сезонных колебаний спроса.

Рынок остается чувствительным к изменениям в издержках изготовителей. В ближайшие недели покажут, сформируется ли новый ценовой уровень в потребительском сегменте.

Источник: Минфин

