Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області почне діяти наприкінці травня і зачепить склади, які курсують по станції Кам’янське-Пасажирське, повідомляє Politeka.

На залізничному вокзалі міста повідомили про новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області та закликали пасажирів бути уважними при плануванні своїх поїздок.

Окремі коригування заплановані на 28 травня, коли четвергові рейси курсуватимуть за спеціальним часом.

Зокрема, приміський № 6015 зі сполученням Дніпро-Головний – П’ятихатки вирушатиме зі станції Дніпро-Головний о 08:28.

На станцію Кам’янське-Пасажирське цей експрес прибуватиме о 09:25 і відправлятиметься далі о 09:26, хоча за звичним розкладом він мав перебувати тут у період 09:19–09:20.

Кінцевої станції П’ятихатки пасажири дістануться об 11:30. Цього ж дня зазнає змін розклад електрички № 6027 Дніпро-Головний – Кривий Ріг.

Склад виїжджатиме зі станції Дніпро-Головний о 12:47, а до Кам’янського-Пасажирського прибуватиме о 13:45, звідки вирушатиме далі о 13:46.

Окрім одноденних змін, залізничники запроваджують триваліші коригування у русі транспорту. Протягом кількох днів, а саме 28 та 29 травня, приміський № 7304 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний змінюватиме не лише час свого відправлення, а й звичний маршрут прямування.

На цей період рейс буде офіційно продовжений до станції Ігрень. Таким чином, поїзд встановлюється у сполученні Кам’янське-Пасажирське – Ігрень.

Пасажирам слід врахувати, що відправлення зі станції Кам’янське-Пасажирське відбуватиметься о 06:33, що на 6 хвилин пізніше від звичайного часу.

На станцію Дніпро-Головний склад прибуватиме о 07:24, а кінцевої зупинки на станції Ігрень він діставатиметься о 08:11.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області покликаний забезпечити стабільне транспортне сполучення під час модернізації залізничної інфраструктури.

Джерело: Укрзалізниця

