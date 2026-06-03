Робота для пенсіонерів в Одеській області зараз представлена цікавими варіантами на ринку праці, які опублікували на популярній платформі працевлаштування work.ua, повідомляє Politeka.

Нові пропозиції роботи для пенсіонерів в Одеській області розраховані на людей із різним досвідом та кваліфікацією, а умови передбачають стабільні виплати та можливість навчання.

Зокрема, ТОВ ТАВРІЯ В запрошує працівників у мережу своїх супермаркетів. Велика компанія шукає енергійних людей для формування активної команди.

Вакансія обвалювальника м’яса відкрита у м’ясний та кулінарний цех ТЦ Вузівський за адресою Люстдорфська дорога 140/1.

До обов’язків майбутнього співробітника входить обвалювання та обробка свинини і яловичини. Також потрібно буде готувати напівфабрикати, фарш та ковбаси і суворо дотримуватися санітарно гігієнічних норм.

Для тих, хто має водійські навички та бажає працювати у сфері логістики, також знайдуться варіанти. Така робота для пенсіонерів в Одеській області підійде громадянам із чималим життєвим та професійним стажем.

Наразі у регіоні шукають водія на евакуатор із заробітною платою від 30 000 до 50 000 грн. До кандидатів висувають чіткі вимоги, серед яких наявність водійського посвідчення категорії С/С1 та стаж водіння не менше 2 років.

Працівник повинен підтримувати чистоту і порядок в салоні, а також дотримуватися правил дорожнього руху та внутрішніх інструкцій.

Ще одна пропозиція доступна у сфері складського господарства, де також знадобиться уважність. Компанія шукає комірників комплектувальників на склад води за адресою вулиця Маловського 3.

Основним завданням на цій посаді є відбір та комплектація товарів за накладними. Працівникам пропонують графік з 13.00 до 21.00, пʼять днів на тиждень.

Джерело: work.ua

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