Работа для пенсионеров в Одесской области сейчас представлена ​​интересными вариантами на рынке труда, опубликованными на популярной платформе трудоустройства work.ua, сообщает Politeka.

Новые предложения работы для пенсионеров в Одесской области рассчитаны на людей с разным опытом и квалификацией, условия предусматривают стабильные выплаты и возможность обучения.

В частности, ООО ТАВРИЯ В приглашает работников в сеть своих супермаркетов. Большая компания ищет энергичных людей для формирования активной команды.

Вакансия обвалщика мяса открыта в мясной и кулинарный цех ТЦ Вузовский по адресу Люстдорфская дорога 140/1.

В обязанности будущего сотрудника входит обрушение и обработка свинины и говядины. Также нужно будет готовить полуфабрикаты, фарш и колбасы и строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Для тех, кто имеет водительские навыки и хочет работать в сфере логистики, также найдутся варианты. Такая работа для пенсионеров в Одесской области подойдет гражданам с большим жизненным и профессиональным стажем.

В настоящее время в регионе ищут водителя на эвакуатор с заработной платой от 30 000 до 50 000 грн. К кандидатам предъявляются четкие требования, среди которых наличие водительского удостоверения категории С/С1 и стаж вождения не менее 2 лет.

Работник должен поддерживать чистоту и порядок в салоне, а также соблюдать правила дорожного движения и внутренние инструкции.

Еще одно предложение доступно в сфере складского хозяйства, где также потребуется внимательность. Компания ищет кладовщиков комплектующих на склад воды по адресу улица Маловского 3.

Основной задачей в этой должности является отбор и комплектация товаров по накладным. Работникам предлагают график с 13:00 до 21:00, пять дней в неделю.

Источник: work.ua

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