Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається стабільним через внутрішнє переміщення населення.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують у різних містах регіону, зокрема в Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі, де місцеві жителі та приватні власники відкривають свої помешкання для переселенців на період воєнного стану, повідомляє Politeka.

У Дніпрі на проспекті Поля доступна безоплатна кімната в двокімнатній квартирі для матері-одиначки з дитиною. Власник проживає у сусідній кімнаті, умови передбачають повне звільнення від оплати комунальних послуг. Єдина вимога — підтримання чистоти та порядку. Житло розташоване у багатоповерховому будинку, поблизу зручна міська інфраструктура.

Ще одна пропозиція надійшла з Павлоградського району. У селі Кочережки жінці віком від 50 років пропонують безкоштовне проживання в приватному будинку. Умови передбачають допомогу по господарству, зокрема приготування їжі та підтримання порядку. Населений пункт описують як тихий і віддалений від активних бойових дій.

У Кривому Розі доступний окремий будинок для двох осіб, орієнтований на жінок із дітьми. Помешкання має дві кімнати, ванну, туалет, центральну каналізацію, побутову техніку та опалення. Орендодавець зазначає, що проживання повністю безоплатне, включно з комунальними витратами.

Окремо підкреслюється наявність присадибної ділянки з фруктовими деревами, якою дозволяють користуватися мешканцям. За умовами оголошення, заселення передбачене для матері з донькою, а також проживання разом із господаркою будинку.

Попит на безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається стабільним через внутрішнє переміщення населення. Такі пропозиції дозволяють тимчасово вирішити питання розміщення та забезпечити базові побутові умови для людей, які втратили власне житло через війну.

