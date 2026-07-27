Робота для пенсіонерів в Сумській області залишається доступною завдяки новим вакансіям у сфері торгівлі, громадського харчування та складської логістики, повідомляє Politeka.net.

Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, навчання й готові розглядати кандидатів старшого віку.

У Сумах мережа мультимаркетів «Аврора» відкриває новий магазин і запрошує продавців. Середня заробітна плата становить 14 тисяч гривень, а учасникам відкриття передбачена додаткова премія у розмірі 4 тисяч гривень. Працівники займатимуться викладкою товарів, контролем цінників, обслуговуванням покупців на касі та підтриманням порядку в торговому залі. Компанія також пропонує корпоративні знижки, фінансову підтримку окремим категоріям працівників і можливості професійного розвитку.

Також робота для пенсіонерів в Сумській області представлена вакансією від мережі NOVUS. Компанія шукає працівника кафе для роботи у Києві та готова розглядати кандидатів із Конотопа. Заробітна плата становить від 19,5 до 25 тисяч гривень. Роботодавець забезпечує офіційне оформлення, безкоштовне харчування, медичне страхування, допомогу з житлом і навчання.

Ще одну пропозицію відкрила компанія «Експосервіс-груп», яка запрошує стікерувальників-комплектувальників товарів. Рівень доходу сягає 40 тисяч гривень. Працівникам пропонують вахтовий метод, індивідуальний графік, проживання, навчання та комфортні умови без нічних змін.

Фахівці радять уважно ознайомлюватися з вимогами роботодавців, графіком і переліком обов'язків перед поданням заявки. Перелік вакансій регулярно оновлюється, тому претендентам варто стежити за появою нових пропозицій.

Джерело: work.ua

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