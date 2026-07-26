Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області нараховують за кожен повний додатковий рік.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть зрости за наявності понаднормового страхового стажу, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді пояснили, від чого залежить розмір такої надбавки та як її обчислюють.

Право на додаткові кошти мають українці, які відпрацювали більше років, ніж передбачено законодавством. Порядок розрахунку залежить від дати призначення пенсії.

Для громадян, які оформили виплати до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Якщо пенсію призначили пізніше, межа становить 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області нараховують за кожен повний додатковий рік. Розмір збільшення становить 1% від обчисленої пенсії, однак сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році цей показник становить 2 361 гривню. Отже, один рік понаднормового стажу додає до щомісячної виплати 23,61 гривні. Наприклад, за десять додаткових років людина отримуватиме ще 236,10 гривні.

У Пенсійному фонді також уточнили, що кількість понаднормових років законодавством не обмежується. Це означає, що надбавку визначають відповідно до фактично набутого страхового стажу.

Окремий порядок діє для працюючих пенсіонерів. Для них розрахунок проводять із використанням прожиткового мінімуму, який діяв на дату призначення пенсії. Після припинення роботи розмір виплат можуть переглянути з урахуванням актуальних показників.

Також із 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, у 63 роки — 22 роки, а у 65 років — не менше 15 років.

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