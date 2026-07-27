Подорожчання продуктів у Вінницькій області формується під впливом сезонності, витрат на транспортування.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області продовжує впливати на споживчий кошик жителів регіону, повідомляє виадння Politeka.net.

За останній місяць найбільше змінилися середні ціни на огірки, моркву та рис, тоді як динаміка кожної категорії мала свої особливості.

Найпомітніше зростання зафіксували серед сезонних овочів. Гладкі огірки подорожчали на 8,20 грн за кілограм. Якщо наприкінці червня середній показник становив 60,80 грн, то станом на 25 липня він досяг 69 грн. Протягом місяця вартість неодноразово коливалася, однак завершила період на найвищому рівні.

Морква також додала в ціні. Середній показник зріс на 2,90 грн порівняно з кінцем червня. У різні дні липня товар коштував понад 52 грн за кілограм, що свідчить про нестабільність ринку навіть у розпал сезону.

Водночас довгий рис продемонстрував більш стриману динаміку. Його середня вартість становить 56,40 грн за кілограм, що на 1,25 грн більше, ніж місяць тому. У торговельних мережах ціни помітно відрізняються: від 46,90 грн у Metro до 66,70 грн в Auchan.

Експерти зазначають, що Подорожчання продуктів у Вінницькій області формується під впливом сезонності, витрат на транспортування та цінової політики окремих супермаркетів. Саме тому різниця між пропозиціями різних магазинів може бути досить відчутною навіть для однакових товарів.

Фахівці радять покупцям порівнювати вартість у різних торговельних мережах, адже це дозволяє суттєво заощадити на щоденних покупках.

Експерти радять покупцям стежити за оновленням цін у торговельних мережах, адже вартість окремих товарів може змінюватися залежно від пропозиції та сезонних чинників.

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