Дефіцит продуктів в Одеській області поки не очікується, однак світовий ринок томатів уже стикається зі скороченням пропозиції через несприятливі погодні умови у провідних країнах-виробниках, що може позначитися на цінах, повідомляє Politeka.net.

Експерти зазначають, що нинішній сезон став непростим для аграрного сектору. Тривала посуха, хвилі спеки, сильні зливи та різкі температурні перепади суттєво вплинули на врожай у багатьох регіонах світу. Через це обсяги виробництва зменшуються, а ризик подорожчання овочевої продукції зростає.

Найбільших втрат зазнали держави, які традиційно забезпечують значну частину міжнародного експорту томатів. У частині територій культури постраждали від нестачі вологи, тоді як в інших надмірні опади спричинили підтоплення та поширення грибкових захворювань.

Українські виробники також працювали в непростих умовах. Посушлива погода створювала додаткові труднощі, особливо для окремих східних областей. Попри це, попередні оцінки свідчать, що загальний обсяг урожаю може залишитися близьким до минулорічного показника.

Дефіцит продуктів в Одеській області не прогнозують, хоча глобальна ситуація здатна вплинути на ціноутворення. Якщо міжнародна пропозиція скоротиться, український ринок також може відчути наслідки у вигляді дорожчих томатів.

Аналітики пояснюють, що сільське господарство дедалі більше залежить від кліматичних змін. Саме тому виробники активно впроваджують сучасні технології, використовують стійкі сорти та вдосконалюють методи збереження вологи, щоб мінімізувати можливі втрати.

Фахівці наголошують, що остаточна ситуація визначатиметься погодою до завершення сезону. Якщо умови стабілізуються, ринок уникне серйозних потрясінь. Водночас покупцям радять бути готовими до можливих коливань вартості овочевої продукції, адже світові тенденції безпосередньо впливають і на українську торгівлю.

Джерело: agroter

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