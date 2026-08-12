Перерахунок пенсії в Харківській області дозволяє працюючим пенсіонерам за певних умов збільшити виплату, не чекаючи планової індексації.

Перерахунок пенсії в Харківській області може відбутися раніше за чергову індексацію, якщо після призначення виплати людина продовжила офіційно працювати та накопичила необхідний страховий стаж, передає Politeka.

Право на перегляд виплати виникає, якщо після призначення або попередньої зміни пенсії громадянин набув щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Інша підстава — сплив двох років після призначення коштів або попереднього коригування. При цьому навіть менша тривалість додаткового стажу не позбавляє людину можливості скористатися таким правом.

Розмір майбутньої надбавки залежить від конкретної ситуації. Враховують страховий стаж, отриманий після виходу на пенсію, а також заробіток, з якого роботодавець сплачував страхові внески.

Зазвичай Пенсійний фонд здійснює відповідну процедуру автоматично. Водночас громадянин може самостійно подати заяву, якщо необхідні умови вже виконані, не очікуючи чергового автоматичного перегляду.

Перед зверненням варто перевірити, чи була зайнятість офіційною, чи сплачувався ЄСВ та чи відображені відповідні відомості у реєстрі.

Інформацію про страховий стаж і внески можна переглянути через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Це допоможе з'ясувати, чи вже виникло право на зміну виплати.

Важливо враховувати, що однакової надбавки для всіх немає. На підсумкову суму впливають тривалість додаткового стажу та рівень офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески.

Отже, працевлаштованим пенсіонерам не завжди потрібно чекати наступної індексації. За наявності передбачених умов вони можуть скористатися правом на перегляд виплати раніше.

Перерахунок пенсії в Харківській області дозволяє працюючим пенсіонерам за певних умов збільшити виплату, не чекаючи планової індексації.

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