Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області з’являється у форматі локальних ініціатив, де мешканці пропонують кімнати або частину власного помешкання для одиноких жінок пенсійного віку, передає Politeka.

Один із варіантів передбачає спільне проживання у двокімнатній квартирі разом із жінкою 68 років. Вона шукає компаньйонку для побуту без доглядових обов’язків, орієнтуючись на тихе співіснування та щоденне спілкування у вечірній час. Зв’язок доступний щоденно до 18:00.

Інша пропозиція стосується трикімнатного житлового простору на першому поверсі з повним набором базових зручностей. Окрему кімнату планують надати жінці віком 60–70 років, яка залишилася без підтримки родичів і потребує стабільного місця проживання. Ініціатори підкреслюють безоплатний характер та готовність допомогти з оформленням статусу ВПО.

Ще одна подібна ініціатива передбачає виділення окремої частини житла для самотньої пенсіонерки без шкідливих звичок. Умови орієнтовані на довготривале проживання та майже сімейний формат взаємодії між сторонами.

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У таких оголошеннях Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області розглядається як спосіб часткового вирішення житлових труднощів для людей, які втратили власні домівки або не мають підтримки з боку родичів.

Контактні дані зазвичай зазначаються безпосередньо в оголошеннях, а остаточне рішення про заселення ухвалюється після особистого спілкування між учасниками домовленостей.

Подібні ініціативи формують альтернативний соціальний сегмент житла, де поєднуються приватні домовленості та елементи взаємної підтримки між мешканцями міста.

Джерело: Допомагай

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