В Запорожье право на такую ​​дополнительную денежную помощь для пенсионеров имеют только отдельные категории пожилых украинцев.

Пенсионные выплаты формируются не только из размера пенсии, но могут дополняться надбавками и видами денежной помощи, в частности в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Для отдельных категорий граждан государство предусматривает дополнительную ежемесячную финансовую поддержку, способную увеличить общий размер пенсионного обеспечения примерно на 1 000 гривен. Такие выплаты введены в качестве инструмента социального признания и материальной поддержки лиц с выдающимися заслугами перед страной.

Речь идет о доплатах, регулируемых законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Они направлены на поддержку граждан, чей вклад в развитие государства официально отмечен на самом высоком уровне.

В Запорожье право на такую ​​дополнительную денежную помощь для пенсионеров имеют, в частности, Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также лица, которые после провозглашения независимости Украины получили четыре и более государственных ордена. В перечень также входят граждане с почетными званиями, среди которых народные артисты.

Отдельную категорию получателей составляют матери-героини, воспитавшие пять и более детей до шестилетнего возраста. В предусмотренных законом случаях право на выплату может переходить и к отцу – если мать умерла или была лишена родительских прав, а воспитание детей осуществлялось мужем самостоятельно. При этом учитываются усыновленные дети.

Размер такой поддержки привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2564 гривны.

В зависимости от категории получателя денежная помощь устанавливается на уровне от 35% до 40% прожиточного минимума. Таким образом, ежемесячная сумма дополнительной выплаты составляет от 897 до 1 026 гривен. Эта помощь носит постоянный характер и финансируется из государственного бюджета Украины.

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