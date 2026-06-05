Обмеження руху транспорту в Черкасах погодили члени виконавчого комітету міської ради, які підтримали відповідний проєкт рішення про перекриття кількох завантажених міських вулиць, повідомляє Politeka.

Перші обмеження руху транспорту в Черкасах водії відчують 6 червня, коли проїзд перекриватимуть у два різні проміжки часу на бульварі Шевченка.

Зранку цього дня з 08:45 до 10:30 буде повністю закрита для автомобілів ділянка головного бульвару міста між вулицею Байди Вишневецького та вулицею Остафія Дашковича.

Пізніше, після обіду з 16:00 до 16:30 проїзд перекриють на непарній стороні бульвару Шевченка на відрізку між будинками №185 та №197.

Водночас у міській раді зазначають, що перехрестя з вулицею Смілянською та вулицею Байди Вишневецького на цей короткий тридцятихвилинний період перекривати не будуть.

Нові обмеження руху транспорту в Черкасах почнуть діяти 12 червня і триватимуть у кілька етапів протягом усього дня на різних локаціях.

Рано-вранці з 05:00 до 07:00, а також у вечірній час з 18:00 до 21:00 автомобілісти знову не зможуть проїхати бульваром Шевченка між вулицею Байди Вишневецького та вулицею Остафія Дашковича.

Крім того, ввечері з 17:50 до 18:50 рух закриють на вулиці Небесної Сотні на ділянці між бульваром Шевченка та вулицею Верхньою Горовою, а також на вулиці Хрещатик між вулицею Небесної Сотні та вулицею Смілянською.

Фінальний етап перекриттів цього дня відбудеться з 18:20 до 19:30, коли рух транспорту повністю зупинять на вулиці Хрещатик від вулиці Смілянської до вулиці Лазарєва та на самій вулиці Лазарєва між вулицею Хрещатик і бульваром Шевченка.

Джерело: Фейсбук Чернівецької міської ради

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