Подорожчання проїзду в Черкасах офіційно підтримали члени виконавчого комітету міської ради під час засідання 15 травня, де погодили нові тарифи для маршрутного транспорту, повідомляє Politeka.net.

Після набуття чинності рішення вартість поїздки у приватних автобусах становитиме 25 гривень. Оновлені розцінки почнуть діяти вже наступного тижня після публікації документа.

Одночасно у місті стартувала регуляторна процедура щодо зміни оплати у тролейбусах КП «Черкасиелектротранс». Для електротранспорту пропонують встановити показник на рівні 20 гривень.

Раніше у Черкасах діяла диференційована система. Під час безготівкового розрахунку пасажири сплачували 16 гривень, а при оплаті готівкою — 20.

Попередній перегляд тарифної політики відбувався навесні минулого року. Тоді ціна у маршрутних таксі зросла з 13 до 16 гривень, тоді як у тролейбусах — із 10 до 13.

У міській адміністрації пояснюють корекцію економічними чинниками, серед яких витрати на пальне, технічне обслуговування транспорту та утримання рухомого складу.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Черкасах стало черговим етапом перегляду транспортних витрат, який нині спостерігається й в інших українських містах.

Місцева влада зазначає, що остаточне впровадження нових умов залежить від завершення всіх регуляторних процедур та офіційного оприлюднення ухвалених рішень.

Крім того, в Черкаській області ціни підняли також на комунальні послуги.

Централізоване водопостачання тепер коштує 55,74 гривні за кубометр, а каналізація – 38,28. Вивезення побутових відходів подорожчало приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою щомісячний платіж складе 48,14 гривні на особу. У приватному секторі суми різняться: 48,14 грн при наявності контейнера і 40,02 грн без нього.

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