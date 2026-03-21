Дефіцит продуктів у Черкаській області може посилитися через складні погодні умови цієї зими, пише Politeka.net.

Аграрії вже оцінюють ризики для врожаю після періоду сильних морозів і значного снігового покриву.

За словами фахівців, зима стала однією з найсуворіших за останні десятиліття. Низькі температури та тривале їх утримання створили загрозу для озимих культур, зокрема пшениці, ячменю та ріпаку.

Начальник обласного гідрометеоцентру Віталій Постригань зазначив, що у вузлі кущення температура знижувалася до –10 °C і трималася кілька днів. Саме ця зона найбільш чутлива до пошкоджень.

Після потепління спеціалісти провели обстеження полів. Масової загибелі рослин не зафіксовано, однак на окремих ділянках виявлено ознаки грибкових захворювань. Найбільше постраждали площі з мінімальним сніговим покривом, де ризик ушкоджень оцінюють до 20%.

Водночас значна кількість снігу, яка частково захистила посіви від морозів, створює труднощі для початку весняних робіт. Запаси вологи у ґрунті досягають 160–190 мм на метровій глибині, що може затримати обробку полів.

Експерти радять застосовувати спеціальні агротехнічні методи для рівномірного розподілу вологи та підготовки ґрунту. Вчасне проведення робіт дозволить зберегти врожайність і уникнути втрат.

Таким чином, погодні умови безпосередньо впливають на перспективи сезону, а дефіцит продуктів у Черкаській області залишається ризиком у разі затримки польових робіт.

Місцева влада та аграрії вже вживають заходів для стабілізації ситуації та забезпечення безперебійного постачання продовольства населенню.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Черкаській області: якою буде ситуація найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Черкаській області: хто буде отримувати до 2 595 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: де можна заробляти 45 тисяч.