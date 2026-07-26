Надбавка до пенсії в Одеській області встановлюється як доплата до основної виплати.

Надбавка до пенсії в Одеській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Виплату призначають відповідно до законодавства після звернення до Пенсійного фонду та подання документів, що підтверджують відповідний статус.

Право на отримання мають Герої України, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, а також борці за незалежність України ХХ століття, реабілітовані згідно із законом.

Інформацію про це надає ПФУ.

Надбавка до пенсії в Одеській області встановлюється як доплата до основної виплати. Її розмір визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Для окремої категорії борців за незалежність діє спеціальний порядок нарахування.

Подати заяву можна після виникнення відповідного права. Якщо звернення надійшло протягом 12 місяців, кошти призначають із дати його набуття. В інших випадках нарахування починається з дня подання документів.

Оформлення доступне особисто, поштою або в електронній формі. Якщо необхідних підтверджень бракує, Пенсійний фонд повідомляє заявника про перелік додаткових матеріалів. За умови їх подання протягом трьох місяців початкова дата звернення залишається незмінною.

Після збільшення прожиткового мінімуму відповідні доплати перераховують автоматично. Для окремих категорій одержувачів також передбачене щорічне підвищення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

Якщо людина, яка мала право на таку виплату, помирає, непрацездатні члени її родини можуть оформити частину надбавки. Її розмір залежить від кількості утриманців та визначається чинними нормами законодавства.

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