Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує залишатися актуальною темою для споживачів, адже виробники стикаються зі зростанням витрат на енергоресурси, сировину та виробничі процеси, повідомляє Politeka.

Фахівці пояснюють, що на формування цін впливає комплекс економічних факторів, які поступово збільшують собівартість харчової продукції.

Серед ключових причин називають підвищення вартості газу та електроенергії. Крім того, суттєве значення має ціна зернових культур, які використовуються для виробництва кормів. Через це зміни на аграрному ринку швидко відображаються на витратах виробників.

Особливо чутливо на подорожчання ресурсів реагує галузь тваринництва. Зростання витрат на утримання господарств, корми та обслуговування поступово впливає на кінцеву вартість продукції для покупців.

Експерти зазначають, що найбільш помітне подорожчання продуктів в Дніпропетровській області спостерігається у сегментах м’ясної та молочної продукції. На ціну впливають усі етапи виробництва — від вирощування сировини та її переробки до транспортування й реалізації в торговельних мережах.

Водночас ринок яєць наразі залишається відносно стабільним. У теплу пору року додаткову пропозицію формують приватні господарства, що частково стримує зростання вартості.

Аналітики вважають, що подальша ситуація залежатиме від цін на енергоносії, логістичних витрат, вартості кормів та загального економічного стану країни.

За прогнозами експертів, окремі категорії продуктів можуть дорожчати різними темпами. Найшвидше на зміну витрат традиційно реагують м’ясна та молочна групи, тоді як інші товари демонструватимуть більш помірну динаміку.

Фахівці рекомендують уважно стежити за ситуацією на ринку, оскільки на подальше формування цін впливатимуть як сезонні особливості, так і економічні чинники.

Джерело: expert.in.ua

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