Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает оставаться актуальной темой для потребителей, ведь производители сталкиваются с ростом затрат на энергоресурсы, сырье и производственные процессы, сообщает Politeka.

Специалисты объясняют, что на формирование цен влияет комплекс экономических факторов, постепенно увеличивающих себестоимость пищевой продукции.

Среди ключевых причин называют повышение стоимости газа и электроэнергии. Кроме того, важное значение имеет цена зерновых культур, используемых для производства кормов. Поэтому изменения на аграрном рынке быстро отражаются на затратах производителей.

Особенно чувствительно на удорожание ресурсов реагирует отрасль животноводства. Рост затрат на содержание хозяйства, корма и обслуживания постепенно влияет на конечную стоимость продукции для покупателей.

Эксперты отмечают, что наиболее заметное подорожание продуктов в Днепропетровской области наблюдается в сегментах мясной и молочной продукции. На цену влияют все этапы производства от выращивания сырья и его переработки до транспортировки и реализации в торговых сетях.

В то же время, рынок яиц пока остается относительно стабильным. В теплое время года дополнительное предложение формируют частные хозяйства, что частично сдерживает рост стоимости.

Аналитики считают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от цен на энергоносители, логистические затраты, стоимость кормов и общее экономическое состояние страны.

По прогнозам экспертов, отдельные категории продуктов могут дорожать разными темпами. Быстрее всего на изменение расходов традиционно реагируют мясная и молочная группы, в то время как другие товары будут демонстрировать более умеренную динамику.

Специалисты рекомендуют внимательно следить за ситуацией на рынке, поскольку на дальнейшее формирование цен будут влиять как сезонные особенности, так и экономические факторы.

Источник: expert.in.ua

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