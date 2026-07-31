Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не вплинуло на більшість рахунків для населення, адже частина запропонованих змін ще проходить необхідні процедури погодження, пише Politeka.net.

Тож жителі Одеси наразі оплачують сервіси за чинними розцінками.

У міських службах зазначають, що основні платежі залишаються без коригування. Зокрема, електроенергія для побутових споживачів коштує 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників у нічний час діє тариф 2,16 гривні. Газ від постачальника «Нафтогаз» продається по 7,96 гривні за кубометр, окремо сплачується доставка.

Вартість вивезення побутових відходів визначається залежно від компанії, яка обслуговує конкретний будинок або приватне домоволодіння. Нарахування здійснюють відповідно до затверджених нормативів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області залишається актуальною темою через можливе коригування ціни на водопостачання. Згідно з оприлюдненим проєктом, пропонується встановити оплату на рівні 93,66 гривні за кубометр із ПДВ. Документ поки не набув чинності.

Зараз комплексна послуга водопостачання та водовідведення обходиться споживачам приблизно у 35,16 гривні за кубометр. Крім цього, діє абонентська плата за обслуговування мереж — 94,38 гривні.

Необхідність перегляду пояснюють зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт обладнання й утримання інженерної інфраструктури. Саме ці чинники, за оцінками профільних підприємств, впливають на формування економічно обґрунтованої вартості.

Остаточне рішення ухвалять після завершення всіх передбачених процедур. До цього моменту жителям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, щоб своєчасно дізнатися про можливі нововведення.

Джерело: novyny.live

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