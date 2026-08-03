Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області охоплює сім'ї, які виховують маленьких дітей.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжує надаватися завдяки роботі волонтерських і координаційних центрів, які забезпечують переселенців необхідними речами, консультаціями та іншими видами соціальної підтримки, пише Politeka.net.

Одним із ключових осередків залишається координаційний центр, що працює в Одесі на базі «Луганського ХАБу». Саме тут вихідці з Луганської області можуть у будні дні отримати гуманітарні набори, а також звернутися на гарячу лінію, щоб дізнатися про доступні благодійні програми та порядок їх отримання.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області охоплює сім'ї, які виховують маленьких дітей. Волонтерський центр «Гостинна хата» видає підгузки різних розмірів переселенцям, зареєстрованим у Приморському районі. Для оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи та свідоцтво про народження дитини.

Окрім матеріальної підтримки, учасники програм можуть безкоштовно отримати онлайн-консультації психолога. Така послуга покликана допомогти людям, які пережили вимушений переїзд, адаптуватися до нових умов та впоратися з емоційним навантаженням.

Також благодійні організації продовжують забезпечувати родини з немовлятами дитячими колясками та ліжечками. Скористатися цією можливістю можуть внутрішньо переміщені особи, які виховують дітей віком до одного місяця та мають необхідний пакет документів, включно з чинною довідкою ВПО, оформленою у 2022–2026 роках.

Представники благодійних ініціатив зазначають, що реалізація цих програм стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Це дозволяє регулярно поповнювати запаси необхідних речей, підтримувати безперервну роботу центрів і розширювати перелік доступних послуг для людей, які найбільше потребують допомоги.

Жителям регіону рекомендують заздалегідь уточнювати графік роботи пунктів видачі, перелік доступної підтримки та наявність необхідних наборів, оскільки умови отримання можуть змінюватися залежно від обсягів гуманітарних поставок і поточних потреб.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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