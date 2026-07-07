Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує позначатися на вартості повсякденних товарів, повідомляє Politeka.

За останній місяць найбільше змінилися ціни на овочі, окремі м'ясні вироби та молочну продукцію.

Найпомітніше здорожчала білокачанна капуста. Станом на 6 липня середня ціна кілограма становить 53,50 гривні. Порівняно з початком червня показник зріс на 9,50 гривні, що стало одним із найвідчутніших стрибків серед сезонної городини.

Також зміни відбулися у категорії м'яса. Кілограм курячої гомілки нині коштує в середньому 97 гривень. За місяць середній показник збільшився на 2,50 гривні, хоча в різних торговельних мережах ціна коливається від 79,99 до 114 гривень.

Водночас Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося й молочного сегмента. Плавлений сир «Ферма Дружба» 55% вагою 70 грамів зараз у середньому продають за 31,76 гривні. За останні 30 днів його вартість зросла на 4,54 гривні, що свідчить про поступове підвищення цін і в цій категорії.

Опубліковані дані демонструють, що найбільший приріст серед наведених товарів зафіксовано саме на овочеву продукцію. Експерти радять споживачам порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця у вартості окремих позицій може бути досить суттєвою.

Фахівці зазначають, що подальша динаміка цін залежатиме від сезонних факторів, вартості логістики, витрат виробників та загальної економічної ситуації в країні.

Аналітики зазначають, що ситуація на продовольчому ринку й надалі залежатиме від врожайності, витрат на транспортування та загального рівня інфляції.

Джерело: Мінфін

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