Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують в різних місцях.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки приватним ініціативам, які допомагають людям, вимушеним залишити свої домівки через війну, знайти тимчасовий прихисток без орендної плати, пише Politeka.net.

Наразі в Одесі доступні кілька актуальних пропозицій. Кожна передбачає власні умови проживання, тому майбутнім мешканцям рекомендують заздалегідь обговорити всі деталі з господарями.

Один із варіантів розташований на проспекті Князя Володимира Великого. Власники готові надати окрему кімнату у трикімнатній квартирі самотній жінці віком від 60 до 70 років. Помешкання забезпечене необхідними побутовими зручностями, а також передбачена допомога з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одна пропозиція знаходиться на вулиці Жуковського. Там шукають жінку для спільного проживання у двокімнатній квартирі. Господиня зазначає, що сторонній догляд їй не потрібен, однак вона хотіла б мати поруч людину для щоденного спілкування та взаємної підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області також пропонують жінкам, які втратили власне помешкання, не мають близьких родичів і потребують тривалого прихистку. Для них доступні окремі кімнати без оплати за оренду.

Перед заселенням радять уточнити термін перебування, перелік побутових умов та інші важливі нюанси. Оголошення регулярно оновлюють, тому охочим рекомендують звертатися до власників якомога швидше.

Фахівці рекомендують підтримувати зв'язок із власниками, оскільки умови проживання та наявність вільних місць можуть змінюватися.

Джерело: Допомагай

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