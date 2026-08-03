Графіки відключення світла у Чернігівській області на 4 та 5 серпня будуть тривати через планові та профілактичні роботи.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла у Чернігівській області, що заплановано на 4 та 5 серпня, пиши Politeka.net.

Енергетики виконуватимуть комплекс технічних заходів, зокрема обслуговування обладнання, перевірку повітряних ліній та ремонт окремих елементів мережі. Такі роботи мають підвищити надійність електропостачання, знизити ризик аварій та забезпечити стабільнішу роботу енергосистеми. Тому варто бути готовими до графіків відключення світла у Чернігівській області на 4 та 5 серпня.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 4 серпня, планові знеструмлення відбудуться в Куликівка. Електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 18:00, тобто протягом десяти годин. Тимчасові обмеження торкнуться мешканців, які проживають за такими адресами:

Артамонова: 30

Вокзальна: 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12

Нова: 17, 21, 24, 26

Партизанська: 20, 22, 22а, 23а, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Січова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20б

Того ж дня, 04.08.2026, ремонтні бригади працюватимуть і в населеному пункті Бахмач. Планові роботи триватимуть з 08:00 до 19:00, у зв'язку з чим окремі будинки тимчасово залишаться без електроенергії. Відключення стосуватимуться таких адрес:

1 Деснянський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

1-й Марії Примаченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

1 Поштовий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25

2 Деснянський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Марії Примаченко: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

2 Поштовий: 1

3 Деснянський: 4, 6, 7, 9

Василя Сліпака: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Вербова: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8а

Гайдамацька: 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А

Гайдамацький: 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Дмитра Яворницького: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36

Довженка: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Західна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Зелена: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Івана Виговського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38

Історична: 2, 4, 6, 10, 16

Історичний: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Київська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17В, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Корольова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Леоніда Астапова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19а, 21, 21а, 23

Марії Примаченко: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Олени Пчілки: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Пилипа Орлика: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Пісочна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Поштова: 1, 1А, 2, 2А, 2в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

Святославівська: 1, 5, 5а, 15

Сотницька: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 27а

Софії Русової: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30а, 31, 32

Шевченка: 8

5 серпня, планові роботи продовжаться у селі Бобровиця. Відключення електроенергії заплановане з 08:00 до 18:00. На період проведення ремонту без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Змачинського: 1

Незалежності: 65, 65А, 65А/39, 67Г

05.08.2026, графіки відключення діятимуть у Носівка. Ремонт електромереж виконуватимуть з 08:00 до 19:00, тому частина міста тимчасово буде знеструмлена. Електропостачання призупинять для будинків, розташованих на таких вулицях:

1-й Зелений: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

2-й Зелений: 1, 1а, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13

Автоколонна: 1А/1, 8, 9, 11, 13, 15А, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 297, 297/1, 297/2

Антона Красевича: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Вербова: 1/2, 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62

Віктора Назарчука: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44

Гетьмана Полуботка: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Гребінки: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14

Дружби: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заводська: 1, 1Б, 2г, 2К, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Задорожна: 1, 1а, 1б, 2, 3, 5

Залізнична: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Зелена: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

Кармелюка: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33

Київська: 3, 5, 7, 7а, 9А, 11а, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41

Кікоша: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Козацька: 1, 1/1, 2, 4а, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33а, 35, 37, 37а, 37б, 39, 41, 43

Козацький: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6

Космічний: 2

Котляревського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44

Коцюбинського: 1, 1/1, 3/1, 3Д, 3м, 3о, 4, 4/1

Кочерги: 15, 16, 18

Лесі Українки: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Лівобережна: 1, 2, 3, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57а, 59, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87

Лізи Матійко: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Майданна: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16

Малоносівська: 1, 1Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 11, 11В, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 25А

Михайла Заболотного: 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9

Озерна: 2, 3, 5, 6

Олексія Довбуша: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Павла Скоропадського: 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45

Південна: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65

Полівка: 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141

Привітна: 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Проїзджий: 2, 2а, 4, 10

Проїзжа: 1, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 28а

Розумовського: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Світанковий: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27

Сергія Кияниці: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Соборності: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48

Солов'їна: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Стадіонна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степанівська: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Українська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Феодосія Супруна: 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 15, 17, 19А, 23, 27, 29, 31

Флотська: 14, 16

Франка: 2, 3, 3а, 7, 11, 13, 25, 27

Цукрозаводська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1

Чернігівська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33

Шаули: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 55, 55а, 61.

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