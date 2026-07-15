Українцям показали,якими будуть графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 липня вводять через профілактичні та планові роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Такі заходи проводяться для технічного обслуговування обладнання, заміни зношених елементів мережі та модернізації окремих ділянок. Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 липня.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 липня будуть тривати в селі Розумівка. Знеструмлення триватимуть з 9 до 18 години за такими адресами:

Набережна — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30

Центральна — 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Планові роботи також заплановані в селі Мар'ївка. У цьому населеному пункті ремонт триватиме з 09:00 до 17:00, а тимчасові обмеження електропостачання торкнуться окремих будинків на вулицях:

Гоголя — 1, 2В, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15

Берегова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20

Юр'ївська — 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Компанійця — 1, 1-і, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17

Електрики не буде з 9 до 17 години в населеному пункті Красносілля. Знеструмлення вводять через капітальний ремонт на електромережах. Обмеження охоплять наступні вулиці:

Велика — 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 37А, 39, 40, 44, 47, 49, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 68А, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Тернова — 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тараса Шевченка — 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26

Нова — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14А, 15, 16, 20, 22, 29, 30, 32

Лесі Українки — 3, 4, 5

Черкаська — 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 79

Травнева — 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21

Миру — 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А

Чигиринська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 46, 47

Шкільна — 4, 6, 7, 8, 9, 11

Лісова — 4, 5

Яблунева — 1, 2, 7, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 28, 30

Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 36, 40, 42, 50, 54

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

Нижча — 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Поштова — 2, 4, 5, 6, 13, 25А, 29

Хутірська — 1

Центральна — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 60, 63, 64А, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 93, 95, 97, 99

Тясминська — 7, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 34, 38, 40

Паркова — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 37, 40, 49, 55

пров. Вишневий — 1, 3, 5

пров. Тімірязєва — 6

пров. Тясминський — 5, 10

пров. Дружби — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.

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