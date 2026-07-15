Украинцам показали, какими будут графики отключения света в Кировоградской области на 16 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 16 июля вводятся из-за профилактических и плановых работ, сообщает издание Politeka.net.

Такие мероприятия проводятся по техническому обслуживанию оборудования, замене изношенных элементов сети и модернизации отдельных участков. Украинцам показали, какими будут графики отключения света в Кировоградской области на 16 июля.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», графики отключения света в Кировоградской области на 16 июля продлятся в селе Розумивка. Обесточение продлится с 9 до 18 часов по следующим адресам:

Набережна — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30

Центральна — 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Плановые работы также запланированы в селе Марьмвка. В этом населенном пункте ремонт продлится с 09:00 до 17:00, а временные ограничения электроснабжения коснутся отдельных домов на улицах:

Гоголя — 1, 2В, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15

Берегова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20

Юривська — 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Компанийця — 1, 1-і, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17

Электричества не будет с 9 до 17 часов в населенном пункте Красносилля. Обесточение вводят из-за капитального ремонта на электросетях. Ограничения охватят следующие улицы:

Велыка — 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 37А, 39, 40, 44, 47, 49, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 68А, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Тернова — 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тараса Шевченка — 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26

Нова — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14А, 15, 16, 20, 22, 29, 30, 32

Леси Украинкы — 3, 4, 5

Черкаська — 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 79

Травнева — 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21

Мыру — 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А

Чыгырынська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 46, 47

Шкильна — 4, 6, 7, 8, 9, 11

Лисова — 4, 5

Яблунева — 1, 2, 7, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 28, 30

Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 36, 40, 42, 50, 54

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

Ныжча — 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Поштова — 2, 4, 5, 6, 13, 25А, 29

Хутирська — 1

Центральна — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 60, 63, 64А, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 93, 95, 97, 99

Тясмынська — 7, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 34, 38, 40

Паркова — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 37, 40, 49, 55

пров. Вышневый — 1, 3, 5

пров. Тимирязева — 6

пров. Тясмынськый — 5, 10

пров. Дружбы — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.

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