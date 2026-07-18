Розмір доплати для пенсіонерів у Одеській області залежить від віку і поступово збільшується.

Частина українських пенсіонерів може розраховувати на збільшення щомісячні доплати у Одеській області, повідомляє видання Politeka.net.

Такі надбавки призначаються не всім пенсіонерам, а лише тим, хто відповідає встановленим законодавством умовам.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, право на вікову доплату мають громадяни, які досягли 70-річного віку та отримують пенсію за віком. Водночас існує ще одна обов'язкова вимога: загальний розмір пенсійної виплати разом із усіма надбавками не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Саме такий граничний показник діє з 1 січня 2026 року.

Розмір доплати для пенсіонерів у Одеській області залежить від віку і поступово збільшується:

громадяни віком від 70 до 74 років отримують щомісячну доплату у розмірі 300 гривень;

пенсіонерам від 75 до 79 років виплачують 456 гривень;

особам, які досягли 80 років і старше, нараховують 570 гривень.

У Пенсійному фонді звертають увагу на особливість призначення такої виплати. У перший місяць після досягнення відповідного віку надбавку нараховують не за весь місяць, а лише з дня народження пенсіонера.

Наприклад, якщо людина відзначає 70-річчя, 75-річчя або 80-річчя першого числа місяця, вона одразу отримує повний розмір доплати. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, виплата буде розрахована пропорційно кількості днів, що залишилися до завершення місяця. Уже з наступного місяця пенсіонер отримуватиме надбавку в повному обсязі.

Особа, якій вже була встановлена доплата до пенсії, наприклад, 300 гривень як особі, якій виповнилось 70 років, після досягнення 75-річного віку отримає до пенсії додатково 156 грн. Адже у такого українця вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років, тобто йде донарахування до наступного розміру (загальне підвищення до пенсії становитиме 456 грн).

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