Доплати для пенсіонерів у Одеській області доступні лише для українців, що відповідають певним умовам.

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати доплати у Одеській області до основної пенсії після досягнення певного віку, пише Politeka.net.

Максимальний розмір такої вікової надбавки для людей віком від 75 до 79 років становить 456 гривень на місяць.

Як пише ПФУ, окремо подавати заяву для призначення виплати не потрібно. Якщо людина відповідає встановленим вимогам, Пенсійний фонд України нараховує надбавку автоматично.

Як змінюється доплати для пенсіонерів у Одеській області з віком

Вікові надбавки призначаються поступово. Їхній розмір залежить від віку пенсіонера:

70–74 роки — до 300 гривень;

75–79 років — до 456 гривень;

80 років і старше — до 570 гривень.

При цьому після 75-річчя йдеться не про окрему нову виплату. Якщо пенсіонер уже отримував надбавку після досягнення 70 років, її розмір збільшується відповідно до нової вікової категорії. Аналогічно після 80 років виплата може зрости до 570 гривень.

Коли починають виплачувати

Важливо враховувати дату, коли саме пенсіонеру виповнилося 75 років. Доплату не нараховують за весь місяць незалежно від дня народження.

Якщо 75-річчя припало, наприклад, на середину місяця, за цей місяць розмір надбавки визначатимуть пропорційно кількості днів, що залишилися після дня народження. Повний розмір виплати людина отримуватиме вже з наступного місяця, якщо зберігається право на неї.

Є важливе обмеження

Автоматичне призначення вікової доплати для пенсіонерів у Одеській області не означає, що її отримають усі пенсіонери відповідного віку. Існує обмеження за загальним розміром пенсійної виплати.

Право на таку доплату мають пенсіонери, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Крім того, законодавство передбачає саме виплату «до 456 гривень». Тобто конкретна сума може бути меншою за максимальний розмір, якщо після її додавання загальна пенсійна виплата перевищила б визначений граничний показник.

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