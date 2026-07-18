Размер доплаты для пенсионеров в Одесской области зависит от возраста и постепенно увеличивается.

Часть украинских пенсионеров может рассчитывать на увеличение ежемесячных доплат в Одесской области, сообщает издание Politeka.net.

Такие надбавки назначаются не всем пенсионерам, а только тем, кто отвечает установленным законодательством условиям.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, право на возрастную доплату имеют граждане, достигшие 70-летнего возраста и получающие пенсию по возрасту. В то же время, существует еще одно обязательное требование: общий размер пенсионной выплаты вместе со всеми надбавками не должен превышать 10 340,35 гривны. Именно такой предельный показатель действует с 1 января 2026 года.

Размер доплаты для пенсионеров в Одесской области зависит от возраста и постепенно увеличивается:

граждане от 70 до 74 лет получают ежемесячную доплату в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет выплачивают 456 гривен;

лицам, достигшим 80 лет и старше, насчитывается 570 гривен.

В Пенсионном фонде обращают внимание на особенность назначения такой выплаты. В первый месяц после достижения соответствующего возраста прибавку начисляют не за весь месяц, а только со дня рождения пенсионера.

К примеру, если человек отмечает 70-летие, 75-летие или 80-летие первого числа месяца, он сразу получает полный размер доплаты. Если же день рождения приходится, например, на 20 число, выплата будет рассчитана пропорционально количеству оставшихся дней до окончания месяца. Уже со следующего месяца пенсионер будет получать прибавку в полном объеме.

Лицо, которому уже была установлена ​​доплата к пенсии, например, 300 гривен как лицу, которому исполнилось 70 лет, после достижения 75-летнего возраста получит к пенсии дополнительно 156 грн. Ведь у такого украинца уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть идет доначисление до следующего размера (общее повышение к пенсии составит 456 грн).

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