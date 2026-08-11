Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше проявилося саме у сегменті овочів.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області помітно позначилося на вартості окремих товарів, адже за останній місяць зросли ціни на маргарин, курятину та огірки, пише Politeka.net.

Станом на 10 серпня маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5% коштує в середньому 45,36 грн за пачку вагою 250 грамів.

У Auchan цей товар продають за 42,60 грн, у Novus — за 42,99 грн, а в Megamarket — за 50,50 грн.

Для порівняння, середня липнева вартість продукту становила 42,57 грн. Отже, за місяць показник збільшився на 3,40 грн.

Ще відчутніше змінилася вартість курячої тушки. Наразі середній показник становить 114 грн за кілограм. У Megamarket саме така ціна зафіксована 10 серпня.

У липні середня вартість кілограма становила 105,48 грн. У Novus товар коштував 99,99 грн, а в Megamarket — 110,97 грн.

Від 10 липня середня ціна курятини зросла на 3,50 грн.

Найбільша зміна припала на гладкі огірки. Упродовж липня середній показник у трьох торговельних мережах становив 62,47 грн за кілограм: 61,90 грн в Auchan, 56,05 грн у Metro та 69,46 грн у Megamarket.

За щоденними даними, 10 липня кілограм коштував у середньому 51,13 грн. Наприкінці місяця показник різко піднявся: з 31 липня він становив 134,25 грн, а з 6 серпня — уже 207,48 грн.

Таким чином, від 10 липня середня вартість огірків збільшилася на 156,35 грн за кілограм.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше проявилося саме у сегменті овочів, тоді як зміни цін на маргарин та курятину були значно помірнішими.

Найближчим часом покупцям варто враховувати цю динаміку під час планування витрат на щоденні покупки.

Джерело: Мінфін

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