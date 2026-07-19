Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває, повідомляє Politeka.net.

За останній місяць помітно змінилися середні ціни на картоплю, свинину для шашлику та плавлений сир, хоча динаміка в різних категоріях залишається неоднаковою.

Найбільше за цей період додала у вартості картопля. Станом на 17 липня середній показник становить 36 гривень за кілограм, тоді як місяць тому він був на рівні 34 гривень. Таким чином овоч подорожчав на 2 гривні.

Відчутні зміни спостерігаються й на ринку м'ясної продукції. Середня вартість свинини для шашлику зараз становить 237,57 гривні за кілограм. За останній місяць показник зріс на 6,60 гривні, хоча в окремих торговельних мережах ціна коливається від 217,36 до 249 гривень.

Подорожчав і плавлений сир «Ферма Дружба» 55%. Середня вартість упаковки вагою 70 грамів наразі становить 28,77 гривні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця продукт додав у ціні 4,25 гривні.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області нерівномірно впливає на різні групи товарів. Найбільший приріст зафіксовано серед м'ясної продукції, тоді як овочі та молочний асортимент демонструють більш помірні зміни.

Експерти зазначають, що кінцева вартість залежить від постачання, сезонних чинників, логістичних витрат і цінової політики торговельних мереж. Саме тому різниця між магазинами може залишатися суттєвою навіть для однакових товарів.

Покупцям радять порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже це допомагає знайти вигідніші ціни та скоротити щоденні витрати.

Джерело: Мінфін

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