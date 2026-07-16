Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує впливати на споживчий ринок, передає видання Politeka.

За останній місяць змінилися середні ціни на плавлений сир, свинину для шашлику та білокачанну капусту.

Найбільше за цей період додала у вартості капуста. Середня ціна кілограма станом на 15 липня становить 53,50 гривні, тоді як місяць тому показник був 44,17 гривні. Таким чином овоч подорожчав на 9,33 гривні.

Зміни торкнулися й м'ясної продукції. Кілограм свинини для шашлику зараз у середньому коштує 250,19 гривні. Порівняно із серединою червня вартість зросла на 5,72 гривні. Залежно від торговельної мережі ціна коливається від 217,36 до 299,50 гривні.

Плавлений сир «Ферма Дружба» жирністю 55% також став дорожчим. Середній показник піднявся до 28,83 гривні за упаковку вагою 70 грамів, що на 1,34 гривні більше, ніж місяць тому. У різних супермаркетах товар продають за ціною від 21,90 до 31,43 гривні.

Водночас Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області нерівномірно позначається на різних категоріях товарів. Якщо молочна продукція демонструє помірне зростання, то овочі та окремі види м'яса дорожчають значно швидше.

Експерти радять покупцям порівнювати пропозиції різних магазинів, адже різниця у вартості однакових позицій може бути досить відчутною. Крім того, регулярний моніторинг акцій допомагає частково скоротити щоденні витрати на покупки.

Фахівці не виключають, що найближчими тижнями окремі цінники можуть знову змінитися під впливом ринкової ситуації.

Покупцям рекомендують стежити за оновленням вартості товарів, оскільки вона може відрізнятися залежно від торговельної мережі.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: реєстрація триватиме лише один день, що ще варто знати.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: роздача триватиме лише два дні, куди потрібно звертатись.