Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.net.

За последний месяц заметно изменились средние цены на картофель, свинину для шашлыка и сыр, хотя динамика в разных категориях остается неодинаковой.

Больше всего за этот период прибавил в стоимости картофель. На 17 июля средний показатель составляет 36 гривен за килограмм, тогда как месяц назад он был на уровне 34 гривен. Таким образом, овощ подорожал на 2 гривны.

Ощутимые изменения наблюдаются и на рынке мясной продукции. Средняя стоимость свинины для шашлыка сейчас составляет 237,57 гривны за килограмм. За последний месяц показатель вырос на 6,60 грн, хотя в отдельных торговых сетях цена колеблется от 217,36 до 249 гривен.

Подорожал и плавленый сыр "Ферма Дружба" 55%. Средняя стоимость упаковки весом 70 граммов составляет 28,77 гривны. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце продукт прибавил в цене 4,25 гривны.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области неравномерно влияет на различные группы товаров. Наибольший прирост зафиксирован среди мясной продукции, в то время как овощи и молочный ассортимент показывают более умеренные изменения.

Эксперты отмечают, что конечная стоимость зависит от поставок, сезонных факторов, логистических затрат и ценовой политики торговых сетей. Именно поэтому разница между магазинами может оставаться существенной даже для одинаковых товаров.

Покупателям советуют сравнивать предложения разных супермаркетов, ведь это помогает найти более выгодные цены и сократить ежедневные расходы.

Источник: Минфин

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