Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку пов'язане зі значним збільшенням витрат підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку офіційно затвердив виконавчий комітет міської ради, ухваливши рішення про зміну вартості вивезення побутових відходів із 1 серпня 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Відповідний документ підтримали 15 липня.

У мерії пояснили, що перегляд став необхідним через зростання собівартості надання послуги та потребу забезпечити безперебійну роботу спеціалізованої техніки.

Для жителів багатоквартирних будинків у Луцьку щомісячна плата збільшиться з 61,16 до 80,39 гривні на одну особу. У приватному секторі вона становитиме 81,88 гривні замість чинних 62,89 гривні.

Інформацію про це надає Луцька міська рада.

Оновлені суми діятимуть і в селах Луцької громади. Для мешканців багатоквартирної забудови вони зростуть із 39,30 до 52,47 гривні, а для власників індивідуальних домоволодінь — із 42,09 до 56,19 гривні.

У пояснювальній записці зазначено, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку пов'язане зі значним збільшенням витрат підприємства. Зокрема, дизельне пальне подорожчало з 41,89 до 76 гривень за літр, бензин — із 49,98 до 72 гривень. Також зросли витрати на оплату праці, сплату податків, ремонт і технічне обслуговування спецтранспорту.

У міській владі нагадали, що попередній перегляд вартості відбувся у 2025 році. Відтоді економічні умови суттєво змінилися, тому чинні розцінки вже не покривали фактичних витрат підприємства.

Нові нарахування почнуть відображатися у платіжках після набуття рішенням чинності. Жителям громади радять врахувати зміни під час планування щомісячних витрат і своєчасно оплачувати отримані послуги.

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