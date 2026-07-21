Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве связано со значительным увеличением расходов предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке официально утвердило исполнительный комитет городского совета, приняв решение об изменении стоимости вывоза бытовых отходов с 1 августа 2026 года, сообщает Politeka.net.

Соответствующий документ был поддержан 15 июля.

В мэрии объяснили, что пересмотр стал необходим из-за роста себестоимости предоставления услуги и необходимости обеспечить бесперебойную работу специализированной техники.

Для жителей многоквартирных домов в Луцке ежемесячная плата увеличится с 61,16 до 80,39 гривны на одного человека. В частном секторе она составит 81,88 гривны вместо действующих 62,89 гривны.

Информацию об этом предоставляет городской совет Луцка .

Обновленные суммы будут действовать и в селах Луцкой общины. Для жителей многоквартирной застройки они вырастут с 39,30 до 52,47 гривны, а для владельцев индивидуальных домовладений с 42,09 до 56,19 гривны.

В пояснительной записке говорится, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке связано со значительным увеличением расходов предприятия. В частности, дизельное топливо подорожало с 41,89 до 76 гривен за литр, бензин с 49,98 до 72 гривен. Также выросли расходы на оплату труда, уплату налогов, ремонт и техническое обслуживание спецтранспорта.

В городских властях напомнили, что предварительный пересмотр стоимости состоялся в 2025 году. С этого момента экономические условия существенно изменились, поэтому действующие расценки уже не покрывали фактических затрат предприятия.

Новые начисления начнут отражаться в платежках после вступления решения в силу. Жителям общины советуют учесть изменения при планировании ежемесячных расходов и своевременно оплачивать полученные услуги.

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