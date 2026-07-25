Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області залишається помітною тенденцією на споживчому ринку, повідомляє Politeka.net.

За останній місяць змінилися середні ціни на окремі популярні товари, зокрема апельсини, курячу гомілку та маргарин, які регулярно входять до повсякденного кошика покупців.

Найбільше зростання продемонстрували апельсини преміум. Станом на 25 липня середня вартість одного кілограма становить 76,45 грн, тоді як наприкінці червня показник дорівнював 61,55 грн. За місяць ціна збільшилася на 14,90 грн. У різних торговельних мережах продукцію пропонують за ціною від 67,90 до 84,99 грн, що свідчить про суттєву різницю між продавцями.

Менш різкі зміни зафіксували у категорії м'ясної продукції. Куряча гомілка марки «Наша Ряба» нині коштує в середньому 117 грн за кілограм. Це на 4 грн більше, ніж місяць тому. Водночас протягом липня показник кілька разів перевищував 140 грн, після чого поступово повернувся до нижчого рівня.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося й молочної групи. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5% у фасуванні 250 грамів зараз продається в середньому за 45,96 грн. Порівняно з кінцем червня вартість збільшилася на 4,60 грн. У магазинах ціни коливаються від 42,60 до 50,50 грн залежно від торговельної мережі.

Експерти зазначають, що динаміка вартості окремих товарів залишається нерівномірною. Найвідчутніше за останній місяць подорожчали цитрусові, тоді як зміни щодо курятини та маргарину були більш стриманими. Фахівці радять покупцям порівнювати пропозиції різних магазинів, адже різниця у вартості окремих позицій може бути доволі суттєвою.

Джерело: Мінфін

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