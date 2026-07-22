Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває, адже за останній місяць помітно змінилися середні ціни на плавлений сир, свинину для шашлику та короткоплідні огірки, повідомляє Politeka.net.

Найбільше додали у вартості молочна й м'ясна продукція, тоді як сезонні овочі демонструють більш помірну динаміку.

Відчутне зростання зафіксували у сегменті молочних товарів. Плавлений сир «Ферма Дружба» 55% вагою 70 грамів нині коштує в середньому 28,77 гривні. Для порівняння, місяць тому середній показник становив 24,52 гривні, тому різниця сягнула 4,25 гривні. Залежно від торговельної мережі упаковка продається за ціною від 21,90 до 31,20 гривні.

Подорожчала й свинина для шашлику. Середня вартість кілограма становить 237,57 гривні, що на 6,60 гривні більше, ніж місяць тому. Водночас цінники у супермаркетах залишаються різними — від 217,36 до 249 гривень.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області позначилося і на овочевій групі. Короткоплідні огірки зараз продають у середньому по 36,90 гривні за кілограм. За останні чотири тижні цей показник зріс на 5,87 гривні, хоча протягом липня вартість залишалася нестабільною через сезонні коливання пропозиції.

Аналітики зазначають, що на формування нових цін впливають логістичні витрати, собівартість виробництва, попит покупців і політика окремих торговельних мереж. Саме тому однакові товари можуть суттєво відрізнятися за вартістю навіть в один день.

Фахівці радять споживачам порівнювати пропозиції різних магазинів перед покупкою, адже це дозволяє знайти вигідніші варіанти та зменшити щоденні витрати сімейного бюджету.

Джерело: Мінфін

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