Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 серпня пояснюють зростанням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 серпня затвердив виконавчий комітет міської ради, ухваливши нові розцінки на послугу з управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надають на сайті Луцької міської ради.

Оновлені суми почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.

Рішення прийняли після розгляду рекомендацій комісії з питань ціноутворення та тарифної політики. У міській раді пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі збільшенням фактичних витрат на надання сервісу.

Для жителів багатоквартирних будинків щомісячна оплата становитиме 80,39 гривні з однієї людини. Раніше цей показник дорівнював 61,16 гривні.

Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 81,88 гривні на місяць замість попередніх 62,89 гривні. Таким чином, сума для кожного мешканця збільшиться приблизно на 19 гривень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку з 1 серпня у міській владі пояснюють насамперед подорожчанням пального. Вартість дизеля зросла з 41,89 до 76 гривень за літр, а бензину — із 49,98 до 72 гривень.

Окрім цього, вплив мали вищі витрати на оплату праці персоналу, податкові платежі, ремонт техніки та її регулярне обслуговування. Саме ці чинники стали основою для перегляду економічних розрахунків.

У міській раді нагадали, що нові розцінки почнуть застосовувати вже з серпня. Наступні платіжні документи формуватимуться відповідно до затверджених показників, тому жителі побачать оновлені суми у квитанціях.

У разі виникнення запитань щодо нових нарахувань мешканцям рекомендують звертатися до відповідних комунальних служб для отримання роз'яснень.

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