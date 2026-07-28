Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 августа объясняется ростом расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 августа утвердил исполнительный комитет городского совета, приняв новые расценки на услугу управления бытовыми отходами, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляют на сайте Луцкого городского совета.

Обновленные суммы начнут действовать с 1 августа 2026 года.

Решение было принято после рассмотрения рекомендаций комиссии по ценообразованию и тарифной политике. В городском совете объяснили, что пересмотр стоимости связан с увеличением фактических затрат на предоставление сервиса.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная оплата будет составлять 80,39 гривны с одного человека. Ранее этот показатель равнялся 61,16 гривны.

Владельцы частных домовладений будут платить 81,88 грн в месяц вместо предыдущих 62,89 грн. Таким образом, сумма для каждого жителя увеличится примерно на 19 гривен.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 августа в городских властях объясняют прежде всего подорожанием горючего. Стоимость дизеля выросла с 41,89 до 76 гривен за литр, а бензина с 49,98 до 72 гривен.

Кроме того, влияние оказали более высокие затраты на оплату труда персонала, налоговые платежи, ремонт техники и ее регулярное обслуживание. Именно эти факторы послужили основой для пересмотра экономических расчетов.

В городском совете напомнили, что новые расценки станут применять уже с августа. Следующие платежные документы будут формироваться в соответствии с утвержденными показателями, поэтому жители увидят обновленные суммы в квитанциях.

В случае возникновения вопросов новых начислений жителям рекомендуют обращаться в соответствующие коммунальные службы для получения разъяснений.

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