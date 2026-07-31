Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області і надалі пропонують власники нерухомості, які безоплатно приймають людей, вимушених залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Наразі актуальні варіанти можна знайти у Кривому Розі, Дніпрі та Самарівському районі. Кожна оселя має власні умови, тому перед заселенням рекомендують узгодити всі деталі безпосередньо з господарями.

У Кривому Розі переселенцям пропонують будинок із двома кімнатами, розрахований на двох мешканців. Перевагу планують надати матері з донькою. Помешкання обладнане ванною, бойлером, пральною машиною, центральною каналізацією та необхідною побутовою технікою.

Власники зазначають, що не стягуватимуть кошти ані за проживання, ані за комунальні послуги. Натомість просять лише зрідка допомагати літній жінці з нескладними домашніми справами.

Ще одна пропозиція доступна у селі Вільне Самарівського району. Там можна оселитися в окремій кімнаті трикімнатного будинку, де є газопостачання, водопровід, літня кухня та присадибна ділянка. Господарі шукають людину, яка за домовленістю зможе підтримувати родичку у повсякденних клопотах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також доступне у Дніпрі. Охочим пропонують окрему кімнату в приватному будинку з необхідними побутовими зручностями та можливістю харчування. Від майбутнього мешканця очікують посильної допомоги по господарству.

Перед переїздом спеціалісти радять уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити можливий термін перебування та переконатися, що оголошення ще чинне. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому із зверненням рекомендують не зволікати.

Джерело: Допомагай

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