З серпня Київстар у Вінницькій області буде у центрі уваги всх жителів.

З серпня оператор Київстар розпочинає у Вінницькій області новий етап модернізації мережі із переходом від технології 3G до сучасного стандарту 4G, пише Politeka.net.

Оновлення стартує 4 серпня 2026 року та охопить окремі населені пункти п'яти областей України. Після завершення робіт вивільнені частоти використовуватимуть для розвитку мережі четвертого покоління, що має покращити швидкість мобільного інтернету та якість зв'язку.

Інформацію про це надає сама компанія.

На території Вінниччини зміни торкнуться Козятина, а також Гайсинського, Жмеринського, Тульчинського й Хмільницького районів. Аналогічну модернізацію проведуть у частині Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Перехід на 4G відповідає міжнародній практиці, яку вже використовують провідні оператори зв'язку. Відмова від застарілої технології дозволяє ефективніше використовувати радіочастотний ресурс і забезпечувати стабільніше з'єднання.

З серпня Київстар у Вінницькій області буде у центрі уваги користувачів, адже після модернізації окремим абонентам необхідно перевірити сумісність своїх пристроїв із новим стандартом.

Компанія рекомендує переконатися, що смартфон підтримує роботу в мережі 4G. Якщо SIM-картка не відповідає технічним вимогам, її можна безкоштовно обміняти на USIM у фірмових магазинах оператора без зміни номера.

Для стабільної роботи голосового зв'язку також радять активувати автоматичний вибір мережі та, за можливості, увімкнути технологію VoLTE. Це допоможе забезпечити кращу якість дзвінків після завершення оновлення.

У компанії наголошують, що модернізація інфраструктури є частиною довгострокової програми розвитку мережі. Очікується, що перехід на 4G забезпечить абонентам швидший мобільний інтернет і комфортніше користування цифровими сервісами.

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