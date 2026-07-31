Прогноз погоди в Дніпрі на серпень допомагає жителям будувати свої плани відповідно до умов.

Прогноз погоди в Дніпрі на серпень свідчить, що останній місяць літа принесе переважно спекотні дні, мінливу хмарність та невелику кількість опадів, пише Politeka.net.

За попередніми оцінками синоптиків, денна температура більшу частину часу триматиметься поблизу позначки +30 градусів, тоді як у темний період доби повітря поступово стане свіжішим.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Перші десять днів місяця обіцяють бути найспекотнішими. З 1 по 10 серпня термометри показуватимуть від +30 до +32 градусів удень, а після заходу сонця – близько +18…+19. У цей проміжок істотних опадів не прогнозують, а небо переважно залишатиметься ясним або з незначною хмарністю.

Із середини серпня погодні умови почнуть змінюватися. Максимальні показники поступово знизяться до +28…+32 градусів. Окремі дні, зокрема 11, 12, 15 та 20 серпня, очікуються більш похмурими. Саме 20 числа можливий короткочасний дощ, при цьому вдень прогнозують близько +28, а вночі — приблизно +16 градусів.

За попередніми даними, завершення літа також буде комфортним. Із 21 по 31 серпня денні значення становитимуть +26…+29 градусів, тоді як нічні коливатимуться в межах +15…+16. Значних змін атмосферних умов у цей період не передбачається.

Синоптики зазначають, що прогноз погоди в Дніпрі на серпень загалом є сприятливим для відпочинку, подорожей та проведення часу на відкритому повітрі. Лише в окремі дні варто враховувати ймовірність короткочасних опадів і традиційне для літа підвищення температури у післяобідні години.

Останній день літа, за попередніми розрахунками, мине без дощу, із мінливою хмарністю та комфортною температурою близько +27 градусів, що стане спокійним завершенням літнього сезону.

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