Подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявилось именно в сегменте овощей.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области заметно сказалось на стоимости отдельных товаров, ведь за последний месяц выросли цены на маргарин, курятину и огурцы, пишет Politeka.net.

По состоянию на 10 августа маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5% стоит в среднем 45,36 грн. за пачку весом 250 граммов.

У Auchan этот товар продают за 42,60 грн, у Novus – за 42,99 грн, а в Megamarket – за 50,50 грн.

Для сравнения средняя июльская стоимость продукта составила 42,57 грн. Следовательно, за месяц показатель увеличился на 3,40 грн.

Еще ощутимее изменилась стоимость куриной тушки. В настоящее время средний показатель составляет 114 грн за килограмм. В Megamarket как раз такая цена зафиксирована 10 августа.

В июле средняя стоимость килограмма составила 105,48 грн. В Novus товар стоил 99,99 грн, а в Megamarket – 110,97 грн.

С 10 июля средняя цена курятины выросла на 3,50 грн.

Наибольшее изменение пришлось на гладкие огурцы. В июле средний показатель в трех торговых сетях составил 62,47 грн за килограмм: 61,90 грн в Auchan, 56,05 грн в Metro и 69,46 грн в Megamarket.

По ежедневным данным, 10 июля килограмм стоил в среднем 51,13 грн. В конце месяца показатель резко поднялся: с 31 июля составлял 134,25 грн, а с 6 августа — уже 207,48 грн.

Таким образом, с 10 июля средняя стоимость огурцов выросла на 156,35 грн за килограмм.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявилось именно в сегменте овощей, тогда как изменения цен на маргарин и курятину были значительно более умеренными.

В ближайшее время покупателям следует учитывать эту динамику при планировании расходов на ежедневные покупки.

Источник: Минфин

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