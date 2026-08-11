Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються частиною міської соціальної програми.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують надавати в межах міської програми соціальної підтримки, пише Politeka.net.

Скористатися нею можуть мешканці, які перебувають у складних життєвих обставинах та належать до визначених категорій.

Програму реалізують за рішенням виконавчого комітету міста. Координацією займається Департамент соціальної політики.

Ініціатива працює з кінця 2023 року. Її мета — підтримати людей, яким найскладніше самостійно забезпечувати базові потреби.

Хто має право на допомогу

Участь доступна для внутрішньо переміщених осіб, громадян старшого віку та людей з інвалідністю.

Також звернутися можуть матері, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, сім’ї, що потребують додаткової підтримки, а також мешканці прихистків і місць компактного проживання.

Що входить до набору

Допомога складається переважно з продуктів, які мають тривалий термін зберігання.

До комплектів можуть входити консерви з м’яса та риби, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай і кава.

Також передбачені мед, джем, цукор та галетне печиво.

Такий набір розрахований на забезпечення частини щоденних потреб. Продукти не вимагають складних умов зберігання, тому їх можна використовувати вдома без додаткового обладнання.

Як оформити отримання

Для участі потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації.

Разом із заявою необхідно надати документи, які підтверджують належність до однієї з категорій отримувачів.

У міській адміністрації зазначають, що умови програми та порядок оформлення можуть оновлюватися. Тому мешканцям рекомендують регулярно перевіряти офіційні повідомлення.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються частиною міської соціальної програми. Щоб дізнатися про актуальні правила та можливість отримання набору, варто звертатися до відповідного органу соціального захисту.

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