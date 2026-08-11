Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі доступна за умови відповідності нерухомості та заявника встановленим критеріям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена в межах програми підтримки постраждалих власників нерухомості та внутрішньо переміщених осіб, пише Politeka.net.

У Запоріжжі й області триває проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Ініціативу реалізує благодійний фонд «Карітас» за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Програма спрямована на людей, чиї будинки або квартири постраждали через бойові дії, а також переселенців, яким необхідно покращити умови проживання.

Учасникам можуть запропонувати невеликий або середній ремонт пошкодженої нерухомості. Для ВПО передбачена також модернізація житла.

Відновлення може включати заміну розбитих вікон та дверей, ремонт стелі, незначні роботи з покрівлею, відновлення внутрішньої електромережі, водопостачання та інші необхідні заходи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі доступна за умови відповідності нерухомості та заявника встановленим критеріям.

Пошкодження мають бути отримані після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. Об’єкт повинен розташовуватися на території Запорізької області, але не ближче ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Звернутися може безпосередній власник будинку або квартири. Важливо, щоб на момент подання заявки він не отримував державної чи благодійної підтримки для відновлення цього самого помешкання.

Допомогу надають у двох форматах. Власник може отримати кошти для самостійного виконання ремонтних робіт або доручити відновлення будівельній компанії.

Пріоритет мають домогосподарства з низькими доходами та люди, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, йдеться про сім’ї, де середньомісячний дохід не перевищує 6318 гривень на одну особу або було втрачено основне джерело заробітку.

Перевагу також отримують одинокі батьки чи опікуни з дітьми до 18 років, вагітні жінки, матері дітей до трьох років та багатодітні родини.

До пріоритетних категорій належать і домогосподарства, де проживає людина з інвалідністю або тяжким чи хронічним захворюванням.

Окремо враховують самотніх громадян віком від 60 років, а також сім’ї з однієї чи двох літніх осіб, які не мають належної підтримки від родичів.

Подати заявку може виключно власник пошкодженої нерухомості. Під час реєстрації потрібно надати документи, що підтверджують право власності на будинок або квартиру.

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