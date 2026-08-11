Дефіцит продуктів в Одеській області за несприятливого розвитку подій може стосуватися окремих сезонних позицій.

Дефіцит продуктів в Одеській області може стати одним із наслідків складного сезону для українських виробників картоплі, оскільки тривала спека та нестача опадів уже позначилися на формуванні врожаю, пише Politeka.net.

Проблеми виникли в багатьох регіонах країни під час бутонізації та цвітіння культури. У цей період рослинам особливо потрібна достатня кількість вологи, однак ґрунти залишалися пересушеними.

За даними директора Інституту картоплярства НААН України Миколи Фурдиги, тривалі температурні періоди понад +37 °C змушували рослини витрачати значну частину вологи на охолодження. Через це менше ресурсів спрямовувалося на формування бульб.

Проблема стосується навіть господарств із поливом. За шестиденного температурного стресу на зрошуваних площах втрати могли сягати близько 7 тонн з гектара.

Фахівець прогнозує, що наприкінці жовтня або на початку листопада вартість картоплі може зрости приблизно на 30%. Водночас поточна ситуація на ринку виглядає інакше.

Через активний збір ранніх сортів та прагнення фермерів швидше продати продукцію закупівельна ціна тимчасово опустилася до 6,5–7 грн за кілограм.

Подальша динаміка залежатиме від обсягів зібраного врожаю, погодних умов та можливостей господарств зберігати продукцію. Якщо пропозиція восени скоротиться, це може створити додатковий тиск на роздрібну вартість.

Водночас говорити про масштабну нестачу продовольства в Україні наразі підстав немає. Економіст Олег Пендзин зазначає, що основний ризик для населення пов’язаний не стільки з фізичною відсутністю товарів, скільки зі зниженням купівельної спроможності.

Дефіцит продуктів в Одеській області за несприятливого розвитку подій може стосуватися окремих сезонних позицій, зокрема картоплі, однак ситуація залежатиме від фактичного обсягу врожаю та цінової динаміки восени.

Джерело: AgroWeek

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